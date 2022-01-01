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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 25 أغسطس 2022 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام)، الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر عقد المجلس الوطني الفلسطيني، جلسة تشاورية خاصة، بعنوان "دورة الشهيد البطل إبراهيم النابلسي وشهداء شعبنا"، والتي أكد فيها دعمه ومساندته للرئيس محمود عباس.

كما ركزت الصحف على حراك الأسرى، الذين أعادوا يوم أمس وجبات الطعام وامتنعوا عن الخروج لـ"الفحص الأمني".

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- المجلس المركزي يؤكد وقوفه وإسناده للرئيس: موقفه يمثل الرواية الفلسطينية التاريخية

- فلسطين والأردن تدشنان محطة الرامة لتحويل الكهرباء

- ماذا يعني أن تفقد طفلة في السادسة أمها؟

- إصابات في مخيم جنين وتحضيرات لاقتحام المسجدين الأقصى والحرم الإبراهيمي

- ضمن خطواتهم النضالية: الأسرى يعيدون وجبات الطعام ويمتنعون عن الخروج لـ"الفحص الأمني"

- فيديو يوثق اعتداء جنود من كتيبة "نيتسح يهودا" على مواطنين غرب رام الله

- نابلس بلا بهجة بسبب جرائم الاحتلال

- غرق رضيع بدلو ماء في بني سهيلا

- "المحاميين الأميركية" تدين إغلاق الاحتلال المنظمات الفلسطينية السبع

- وزير المالية يعقد لقاء تشاورياً مع بعثة صندوق النقد الدولي

* "القدس":

- الأسرى يعيدون وجبات الطعام ويمتنعون مجدداً عن الخروج "للفحص الأمني"

- إصابات بالرصاص والغاز بمخيمي جنين والعروب

- الأسير عواودة مستمر في معركة "الأمعاء الخاوية"

- عشرات المستوطنين يستبيحون "الأقصى" ودعوات لاقتحامه اليوم

- قلق ينتاب ذوي الطلبة الفلسطينيين بالقدس من محاولات إسرائيل "فرض منهاجها الدراسي"

* "الأيام":

- اشتية يؤكد: لا بديل عن عمقنا في الأردن ونحرص على تشبيك المصالح المشتركة

- إصابات في اقتحام مخيمي جنين والعروب والاحتلال يهدم منشآت في الأغوار وحوارة

- الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية وتوتر في "النقب" بعد اقتحام لأقسامه

- إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المسلمين وفتحه للمستوطنين

- مقطع مصور يفضح تنكيل جنود إسرائيليين بمواطنين في غرب رام الله

- جماعات استيطانية تطلق دعوات لاقتحام الأقصى اليوم

- الاحتلال يرفض السماح لعائلة الأسير العواودة بزيارته

- بشارة يطالب بالضغط على إسرائيل لتعديل اتفاق باريس

- خبراء أميمون يدينون "تكميم" إسرائيل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية

#الصحف الفلسطينية

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