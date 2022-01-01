الاحتلال يعتقل سبعة مواطنين من جنين

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سبعة مواطنين من محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت: أحمد موسى حلاجية من ضاحية صباح الخير في جنين، ومحمد خالد غوادرة، والشقيقان نايف وعاطف مدحت عبد اللطيف غوادرة، وعنان عبد الغني غوادرة من قرية بير الباشا، وعلي مجاهد العامودي من بلدة برقين، بعد أن اقتحمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة الشاب جواد زياد جلامنة من منزله في واد عز الدين.