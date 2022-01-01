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بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الخميس 25 أغسطس 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالاسماء .. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 17 مواطنا، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء بعض المعتقلين:

١. القيادي في حماس الشيخ موسى حلاجية- جنين

٢. علي العامودي- برقين غرب جنين

٣. محمد خالد غوادرة- بير الباشا غرب جنين

٤. عنان عبد الغني غوادرة- بير الباشا

٥. نايف مدحت غوادرة- بير الباشا

٦. عاطف مدحت غوادرة- بير الباشا

٧. عبد الكريم أنور منى- نابلس

٨. أحمد السايح- نابلس

٩. أحمد العمصي- مخيم الفوار جنوب الخليل

١٠. أحمد أبو عواد- مخيم الفوار

١١. يوسف الطيطي- مخيم الفوار

١٢. المحرر سامي الجنازرة- مخيم الفوار

١٣. إسماعيل العمصي- مخيم الفوار

١٤. مصطفى البلاصي- مخيم الفوار

١٥. الجريح فهد ساهر غطاشة- مخيم الفوار

١٦. زاهر طلال- سلواد شرق رام الله

١٧. المحرر كمال العنيد- سلواد

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