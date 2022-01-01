القوى الوطنية والإسلامية تدين وترفض تدنيس الأقصى

غزة/سما/

أصدرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في غزة، مساء اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً أعلنت من خلاله عقبت من خلاله على الممارسات الإسرائيلية الأخيرة داخل المسجد الأقصى المبارك.

أدانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية قيام مستوطِنات متطرفات بنشر صور فاضحة لهن من داخل الحرم القدسي، في سابقة خطيرة تعرض لها المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت لجنة المتابعة أن هذا الانتهاك الدنيئ يأتي في إطار خطوات متدحرجة تهدف لتهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً وهي امتداد غير منفصل عن الاقتحامات المتكررة للمستوطنين ضمن مساس بمشاعر وكرامة أكثر من مليار ونصف المليار عربي ومسلم.



وتطالب اللجنة أبناء شعبنا في القدس والداخل المحتل والضفة الغربية بالنفير والاحتشاد في باحاته للدفاع عن مقدساتنا ومنع جميع محاولات اقتحامه، ورفض أي فرض لواقع جديد للمدينة المقدسة.

ودعت اللجنة الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم والمؤسسات الدولية للوقوف أمام إجراءات العدو واستفزازاته التي ستؤدي في نهاية المطاف لتفجير الأوضاع في المنطقة.