التعليم بغزة: إطلاق خدمات SMS لتعزيز التواصل بين إدارات المدارس واولياء الأمور

غزة/سما/

قال أ. أسامة يونس مدير عام تكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أنه خلال العام الدراسي الجديد سوف يتم تمكين النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة من إرسال رسائل SMS لأولياء أمور الطلبة في حال رصد الغياب من قبل إدارة المدرسة، بالإضافة إلى إرسال رسائل خاصة في حال حدوث أي ظرف؛ وذلك بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور.

كما أشار يونس إلى أن إدارته عملت على تفعيل إعدادات النظام الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2022/2023 لتمكين إدارات المدارس من ترفيع الطلبة وتشعيبها.

وبينّ مدير عام تكنولوجيا المعلومات أن هناك دراسة بين الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للإشراف التربوي والإدارة العامة للامتحانات لإرسال سجل علامات الطلبة SMS عند رصها من قبل المعلمين لأولياء الأمور خلال الفصل الدراسي.