إيران تتلقى الرد الأمريكي على مقترحاتها بشأن القضايا العالقة في المفاوضات النووية

طهران/سما/

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، تلقيها الرد الأمريكي بشأن مقترحاتها حول القضايا العالقة في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، مشيرة إلى أنها تعمل على دراسة هذا الرد.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان أن بلاده تلقت "رد أمريكا على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات فيينا، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات".





وأعلن كنعاني بدء المراجعة التفصيلية للرد الأمريكي، مضيفا: "سترسل إيران رأيها في هذا الصدد للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من دراسة الرد".



يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.



قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته، يوم الثلاثاء الماضي، إن إيران لم تعد تصر على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي.

وأضاف المسؤول أن إيران قد تحركت نحو العودة إلى الاتفاق النووي بشروط يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن قبولها.



كما أشار إلى أن إيران أسقطت الأسبوع الماضي مطلبا رئيسيا للولايات المتحدة ألا وهو إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية كشرط لإحياء الاتفاق النووي.