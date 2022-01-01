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دائرة العلاقات الدولية بالمنظمة تنظم برنامجا تعليميا لوفد طلابي أميركي

الأربعاء 24 أغسطس 2022 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
دائرة العلاقات الدولية بالمنظمة تنظم برنامجا تعليميا لوفد طلابي أميركي



رام الله/سما/

اختتمت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، برنامجا تعليميا لوفد طلابي من ملتحقي برامج دراسات الشرق الأوسط في عدد من الجامعات الأميركية، استمر لثلاثة أسابيع.

واطلع الوفد الطلابي خلال البرنامج التعليمي، على الواقع الذي يمر به الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وقدم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، خلال لقائه الوفد، شرحا تفصيليا لآخر المستجدات السياسة على الأرض، والتحديات التي يواجهها الشعب والقيادة الفلسطينية، والحلول المقترحة لتحقيق السلام العادل للشعب الفلسطيني.

وقام مدير البرامج الدولية والشبابية في الدائرة رائد حنانيا، بتقييم البرنامج التعليمي الذي شمل على جولات ميدانية مكثفة لعدة مناطق فلسطينية مهددة بالاستيلاء عليها، وكذلك للمخيمات الفلسطينية، والمناطق المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري، إضافة إلى لقاءات مع شخصيات فلسطينية من مختلف الأطياف تحدثت فيه عن الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بشكل يومي وممنهج.

وتهدف الزيارة إلى نقل الواقع والرواية الفلسطينية التي تحاول إسرائيل جاهدة تزييفها في مختلف المحافل والساحات، كما تسعى إلى تعزيز التعاون وتمتين العلاقات لإبقاء القضية الفلسطينية حية وحاضرة.

#الولايات المتحدة الأمريكية

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