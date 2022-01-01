يسرائيل هيوم: الرئيس عباس يصدر تعليمات للقيادة الفلسطينية

القدس المحتلة/سما/

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر فلسطينية لم تُسمّها، أنّ الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لأعضاء القيادة الفلسطينية بعدم التحدّث علنًا ​​عن استئناف العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا.

وقالت الصحيفة العبرية اليوم الأربعاء، إنّ هذا التوجّه يأتي في ظل مخاوف من أن التصريحات حول هذه القضية الحسّاسة يمكن أن يلقي بظلاله على زيارة رئيس السلطة الفلسطينية لتركيا، وأن يعيق ذلك الجهد الفلسطيني للحفاظ على علاقات جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المصدر الفلسطيني لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن "أبو مازن" طلب عدم التطرق إلى موضوع إعادة العلاقات بين "إسرائيل" وتركيا، وعدم الإشارة إليه علنًا ​​لا إيجابًا ولا سلبًا.

ووصل الرئيس محمود عباس إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة لثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس أردوغان، والذي قال بدوره إن تطبيع تركيا علاقاتها مع "إسرائيل" لن يقلل من دعم أنقرة للقضية الفلسطينية.

