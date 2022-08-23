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غزة: إحصائية عمل دوائر الجمارك في المعابر ليوم أمس

الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إحصائية عمل دوائر الجمارك في المعابر ليوم أمس



غزة/سما/

نشرت وزارة المالية في غزة ، مساء يوم الأربعاء، إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 2022/08/23.

وفيما يلي نص الإحصائية كما ورد وكالة "سما":

معبر كرم أبو سالم التجاري


استيراد 269 شاحنة

تصدير 21 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 254 شاحنة

تصدير 6 شاحنات

كميات البترول الواردة:

استيراد 12 شاحنات سولار

استيراد 2 شاحنات بنزين

استيراد 17 شاحنة غاز

ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 750 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 529 مسافر قادمين من الجانب المصري.

#عمل دوائر الجمارك

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