غزة: إحصائية عمل دوائر الجمارك في المعابر ليوم أمس

غزة/سما/

نشرت وزارة المالية في غزة ، مساء يوم الأربعاء، إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 2022/08/23.

وفيما يلي نص الإحصائية كما ورد وكالة "سما":

معبر كرم أبو سالم التجاري



استيراد 269 شاحنة

تصدير 21 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 254 شاحنة

تصدير 6 شاحنات

كميات البترول الواردة:

استيراد 12 شاحنات سولار

استيراد 2 شاحنات بنزين

استيراد 17 شاحنة غاز

ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 750 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 529 مسافر قادمين من الجانب المصري.