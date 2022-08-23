غزة: إحصائية عمل دوائر الجمارك في المعابر ليوم أمس

غزة/سما/
نشرت وزارة المالية في غزة ، مساء يوم الأربعاء، إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الثلاثاء 2022/08/23.
وفيما يلي نص الإحصائية كما ورد وكالة "سما":
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 269 شاحنة
تصدير 21 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 254 شاحنة
تصدير 6 شاحنات
كميات البترول الواردة:
استيراد 12 شاحنات سولار
استيراد 2 شاحنات بنزين
استيراد 17 شاحنة غاز
ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 750 مسافر
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 529 مسافر قادمين من الجانب المصري.