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وزير الاقتصاد يعد بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال في قطاع غزة

الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاقتصاد يعد بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال في قطاع غزة



رام الله/سما/

التقى  وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، مع رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة أحمد أبو عيدة في مدينة رام الله.

ووعد العسيلي خلال اللقاء، بتقديم كافة التسهيلات لرجال الأعمال في قطاع غزة وضمان تعزيز مشاركتهم في المؤتمرات المحلية والدولية.

وأشاد العسيلي بنزاهة انتخابات مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين لدورة 2022/2025 متقدماً بالتهاني والتبريكات من جميع الفائزين.

بدوره، شكر رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة وزير الاقتصاد العسيلي على حرصه الدائم بالنهوض بالاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.

وأكد أبو عيدة على ضرورة التعاون والتكامل بين وزارة الاقتصاد وجمعية رجال الأعمال في سبيل رسم السياسات والخطط الاقتصادية الوطنية.

#خالد العسيلي

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