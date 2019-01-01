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معايعة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية

الأربعاء 24 أغسطس 2022 06:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
معايعة: المتاحف الفلسطينية تساهم في تثبيت الهوية الوطنية



بيت لحم/سما/

 أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة أهمية المتاحف الفلسطينية والاستمرار بتطويرها ورفدها بكل ما تحتاجه من أجل استمرار عملها في تثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقائها، اليوم الأربعاء، سفير سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري.

وأشارت معايعة للعلاقات الاخوية بين فلسطين وعمان، والتي تساهم في دعم شعب فلسطين في الثبات على أرضه أمام الاحتلال الاسرائيلي الذي يعمل على سرقة كل شيء في فلسطين، والعمل على تطوير واقع قطاع المتاحف لدى الدولتين الشقيقتين.

وتطرقت معايعة لأهمية تجاوز العقبات التي احدثتها جائحة كورونا، ما أدى لتراجع في أعداد الوفود السياحية التي تزور فلسطين، حيث كانت استقبلت فلسطين في عام 2019 أكثر من 3.5 مليون سائح و2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية.

وتحدثت عن واقع قطاع التراث الثقافي الفلسطيني على الارض، والعمل على تطوير عدد من المواقع الأثرية وترميمها لتكون مواقع مفتوحة لزيارة المجموعات السياحية، بالإضافة للعمل على تطوير المتاحف الفلسطينية وتوسيع رقعة زوارها.

بدوره، تحدث العميري عن متانة العلاقات العمانية الفلسطينية، مؤكدا ضرورة تحقيق التعاون في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وتطوير قطاع المتاحف.

#رولا معايعة #المتاحف الفلسطينية

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