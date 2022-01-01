غانتس ونتنياهو يعقبان على الاتفاق النووي الإيراني

القدس المحتلة/سما/

عقب كل من وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي بيني غانتس، ورئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على الاتفاق النووي الايراني.

و قال غانتس "إنّ "إسرائيل" ستواصل بناء قوتها حتى تعرف كيف تدافع عن نفسها في أي موقف".

وأضاف غانتس في تصريحٍ له قبل رحلته إلى واشنطن: "أنه سينقل للولايات المتحدة رسالة واضحة بخصوص المفاوضات حول الاتفاق النووي. وفق ما ذكرت قناة "كان" العبرية

وتابع: "إنّ الاتفاق الذي لا يعيد قدرات إيران إلى الوراء سيضر بالأمن العالمي والإقليمي".

بدوره قال نتنياهو: "إنّ الاتفاق النووي مع إيران سيؤثر سلبًا على الجميع".

وتابع نتنياهو في تصريحٍ له مع قناة العربية الحدث: "إنّ إيران حصلت بالفعل على كل ما تريده من الاتفاقية وستكسب حوالي مليار دولار في غضون عقد لتمويل الإرهاب".