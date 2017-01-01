ضجة كبيرة في مواقع التواصل حول مذكرات كوشنر وما قاله عن السعودية

وكالات/سما/

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كتاب مذكرات جاريد كوشنر "Breaking History"، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، حول السعودية وزيارة ترامب آنذاك للمملكة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبه جاريد كوشنر عن زيارة ترامب آنذاك للسعودية، وتوسطه في هذه الزيارة.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، قال جاريد كوشنر عن الزيارة: "كانت في ذلك الوقت فكرة جديدة ومثيرة للجدل أن تكون رحلة الرئيس الأولى إلى المملكة العربية السعودية.. كتبت في الكتاب عن الحجج التي كانت لدينا مع ريكس تيلرسون، الذي كان وزيرًا للخارجية الأمريكية، وماتيس (وزير الدفاع الأمريكي من يناير 2017 إلى يناير 2019)، الذي كان يقول بشكل أساسي أنه يجب علينا الذهاب إلى كندا ونقطع الشريط..لكن ترامب قال: أريد أن أذهب إلى العمل".

وأضاف كوشنر: "كانت المشكلة الأكبر في ذلك الوقت هي أن داعش كان لديه خلافة في الشرق الأوسط بحجم ولاية أوهايو، وكانت إيران مليئة بالمال، وكان لديك كل المتطرفين الذين يقومون بالتطرف تجاه الناس في أمريكا، وذهب ترامب إلى المملكة العربية السعودية في الرحلة وقال بشكل أساسي: "كما تعلم، يا جاريد، أولاً وقبل كل شيء، إذا فشل هذا، فلن يكون هذا جيدا بالنسبة لك"، لكن السعوديين قاموا بعمل رائع في جمع القادة معا، وتمكنا حقا من محاربة التطرف، وأدى ذلك إلى الكثير من النجاح الكبير في الشرق الأوسط، بما في ذلك اتفاقيات إبراهام واتفاقات السلام هناك".