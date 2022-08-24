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طالع: أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

الأربعاء 24 أغسطس 2022 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع: أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة



غزة/سما/

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي، بمقر رئاسة العمل الحكومي، واطلعت على تقرير قدمته وزارة التربية والتعليم حول نتائج امتحانات اكمال الثانوية العامة واستعدادات العام الدراسي الجديد.


وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشئون الإدارية وشئون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.


وقررت اللجنة ما يلي:
اعتماد لغة الإشارة في المؤتمرات الصحفية الحكومية، لتسهيل حصول أصحاب الاعاقات السمعية للمعلومات.


الموافقة على توفیر عمال نظافة لصالح المدارس الحکومیة بوزارة التربية والتعلیم من خلال متعهد لخدمات النظافة.


تخصيص مبلغ مالي لصالح المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لتعزیز إجراءات تطوير الخدمات الإلكترونية وتوثيق الجلسات في کافة المحاکم بالصوت والصورة.


اعتماد تخصيص قطعة أرض حكومية برفح لإنشاء مجمع قضائي يضم القضاء النظامي والشرعي والنيابات المختصة.


 الموافقة على استملاك قطعة أرض بمحافظة خانيونس بمنطقة الکتیبة، لانشاء مدرسة حكومية عليها، وتكليف سلطة الأراضي بتعویض مالکي قطعة الأرض المستملکة حسب الأصول.


إلغاء تخصيص وإيجار عدد من قسائم الأراضي المخصصة سابقا لعدم الالتزام بشروط التعاقد، واختلاف غرض الاستفادة، وإعادتها لذمة سلطة الأراضي حسب الأصول.
اعتماد التقرير الخاص بآليات عمل منظومة الشكاوى الإلكترونية وإقرار التوصيات المقدمة بالخصوص.


إحالة عدد من الموظفين للتقاعد المبكر بناءً على طلبهم، ممن انطبقت عليهم الشروط.

#غزة #لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة

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