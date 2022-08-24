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لهذا السبب.."إسرائيل" تمتنع عن بيع القبة الحديدية لأوكرانيا

الأربعاء 24 أغسطس 2022 05:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذا السبب.."إسرائيل" تمتنع عن بيع القبة الحديدية لأوكرانيا



كشف محلل عسكري عبري عن أسباب امتناع "إسرائيل" عن بيع نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا، في ظل استمرار حربها مع روسيا.

وقال الضابط والمحلل العسكري الإسرائيلي، إيغال ليفين، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، "إن إسرائيل لا تستطيع نقل نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا "خوفا من وصول التكنولوجيا إلى روسيا، ومن هناك إلى إيران وسوريا".

وأوضح أن "أحد الأسباب التي تجعل إسرائيل لا تبيع صواريخ سبايك، أو القبة الحديدية، لأي كان في أي مكان، هو الخوف من أن هذه التكنولوجيا ستقع في أيدي روسيا، وبالتالي في أيدي إيران وسوريا، الأعداء المباشرين لإسرائيل"


ولفت إلى أن "سوريا وإيران أعداء إسرائيل.. وهما أصدقاء روسيا، ونرى كيف تساعدهما روسيا قدر الإمكان، هذا هو السبب في الخوف من نقل هذه الأسلحة ووصولها إلى متناولهما (سوريا وإيران)".

والقبة الحديدية هي نظام دفاع صاروخي تكتيكي مصمم للحماية من الصواريخ التكتيكية غير الموجهة بمدى يتراوح من 4 إلى 70 كيلومترا.

وتم تطوير المنظومة الصاروخية الدفاعية من قبل شركة رافائيل الإسرائيلية، حيث يمكن لكل بطارية حماية مساحة 150 كيلومترا مربعا.

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