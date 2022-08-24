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البكري يثمن دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية

الأربعاء 24 أغسطس 2022 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
البكري يثمن دور الأردن في دعم القضية الفلسطينية



الخليل/سما/

 ثمن محافظ الخليل جبرين البكري دور المملكة الأردنية الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال استقبال، محافظ الخليل، اليوم الأربعاء، وفدا أردنيا رفيع المستوى يترأسه وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، بحضور وزير الزراعة رياض العطاري.

وثمن البكري زيارة الوزير الأردني لمحافظة الخليل، مستعرضا آخر المستجدات في المحافظة على مختلف الصعد، وخصوصا اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، واستهداف الاحتلال للقطاع الزراعي وعمليات التدمير المتواصلة، واقتلاع الأشجار وتخريب المزروعات.

بدوره، تحدث العطاري عن افتتاح الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في المنطقة الزراعية الصناعية جنوب مدينة أريحا، قائلا إن إنشاء هذه الشركة تعكس الإرادة السياسية الفلسطينية الأردنية، والتي تعتبر شركة حكومية فلسطينية أردنية مشتركة، بالتعاون مع القطاع الخاص.

من جانبه، عبّر المليحات عن سعادته بزيارة الخليل، شاكرا البكري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني. 

وأشار إلى افتتاح الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، والتي ستساهم في تعزيز التبادل التجاري بين فلسطين والأردن، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيز الأمن الاقتصادي.

وفي نهاية اللقاء توجه الوفد إلى شركة الجنيدي لتصنيع الألبان، ثم إلى البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي الشريف، واطلعوا عن كثب على الواقع الذي تعانيه البلدة القديمة والاغلاقات للشوارع والأسواق والمحال التجارية، كما زار الوفد محطة العروب الزراعية.

#جبرين البكري #القضية الفلسطينية #الاردن

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