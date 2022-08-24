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آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

الأربعاء 24 أغسطس 2022 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس



غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (25 أغسطس).

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون غدً لللحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/30)، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/30)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)

#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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