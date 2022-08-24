غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (25 أغسطس).

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون غدً لللحافلة العاشرة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/30)، والحافلة الخامسة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)

ودعت المسافرين التواجد في تمام الساعة 8 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/30)

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/32)