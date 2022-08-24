فيديو يوثق اعتداء جنود إسرائيليين على فلسطينيين بالضرب المبرح..وكوخافي: مثير للاشمئزاز

القدس المحتلة/سما/

وثق تسجيل فيديو تم نشره في الفترة الأخيرة لجنود إسرائيليين ينهالون بالضرب المبرح على فلسطينيين، وهو الفيديو الذي تداولته وسائل اعلام عبرية، نقلا نشطاء فلسطينيين.



وذكرت مصادر محلية" أن هذا الاعتداء وقع قرب رام الله وهو يظهر حقيقة ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من قوات الجيش الإسرائيلي، وان ليس كل اعتداء يتم توثيقه ".

وقال متحدث بلسان الجيش الإسرائيلي " ان تحقيقا أوليا أظهر أنه خلال نشاط عسكري، تم رصد سيارة مشتبه بها، حيث تم توقيف فلسطينيْن من قبل جنود جيش الدفاع الذين تعاملوا معهما بعنف مستخدمين القوة دون أي داع لذلك ".

הרמטכ"ל כוכבי על הכאת 2 הפלסטינים בידי לוחמי נצח יהודה: "הלוחמים באירוע אינם ראויים להיות לוחמים".

לפי תחקיר ראשוני:

הלוחמים עיכבו פלסטינים שנסעו לדבריהם בניגוד לכיוון התנועה.

צה"ל: "הלוחמים נהגו כלפיהם באלימות שלא כצורך, ארבעה הושעו מתפקידם" pic.twitter.com/4tPGdJgvDL — Carmel Dangor כרמל דנגור (@carmeldangor) August 24, 2022



وأضوح بيان الجياش " أن التحقيق الأولي عُرض على قائد القيادة الوسطى اللواء يهودا فوكس، وتم ابعاد الجنود عن مهمتهم في الكتيبة ومن كافة المهام القتالية، ولأنه عقب الحادث ، فُتح تحقيق لدى الشرطة العسكرية وفي نهايته ستقدم الاستنتاجات الى النيابة العسكرية ".



وقال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي :" هذه حادثة خطيرة جدا تثير الاشمئزاز وتتعارض كليًا مع قيم جيش الدفاع. الجنود المشاركون في الحادثة لا يستحقون أن يكونوا مقاتلين. سيتم التحقيق في الحادث بدقة من قبل القادة والشرطة العسكرية. العدالة ستأخذ مجراها بحق الفاعلين، لا يوجد مكان في الجيش الإسرائيلي لهذا النوع من السلوك ".



وأشار بيان الجيش الإسرائيلي الى أن " نتائج التحقيق سترفع قريبًا إلى رئيس الأركان، الذي أصدر تعليماته بنشر الحادثة ودروسها على الفور والتعلم منها في كافة أذرع ووحدات المؤسسة العسكرية "، على حد تعبير البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي .