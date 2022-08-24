انترسيكت الذراع الريادي لبنك فلسطين وفن بلووم تطلقان العيادة المالية

رام الله/سما/

أطلقت انترسيكت الذراع الريادي لبنك فلسطين بالشراكة مع شركة فن بلووم أول عيادة مالية على مستوى الوطن، والتي تهدف إلى توفير خدمات واستشارات للرياديين الشباب وللشركات، من خلال خبراء ومستشارين ماليين وقانونيين، وذلك لمساعدتهم على مواكبة متغيرات الحياة الاقتصادية، إضافة إلى إعطائها الفرصة والقدرة على التحكم بشؤونها المالية عبر اتخاذ القرارات المالية السليمة بتكاليف بسيطة.

وأعرب مدير عام حاضنة انترسيكت الذراع الريادي لبنك فلسطين راتب الرابي عن ثقته بتحقيق التأثير المراد والأهداف من خلالإطلاق العيادة المالية بالشراكة مع فن بلووم لتطوير وخلق حلول عصرية خلاقة للعديد من القضايا المالية، لا سيما في مجال ريادة التكنولوجيا المالية الـ Fintech وعالم التقنية الرقمية، بما يخدم جهود النهوض ببيئة الريادة والاقتصاد الوطني والمجتمع الفلسطيني على السواء.

وأكد الرابي أن الهدف الرئيسي من إطلاق العيادة المالية هو توفير الاستشارات المالية والإدارية لرواد الاعمال والشركات الصغيرة أو الناشئة، لتفادي حدوث الأزمات وتعثرها، إضافة إلى مساعدتها في الوصول إلى الاستقرار المالي، وقيادتها إلى بر الأمان. مضيفاً أن أحد الأهداف التي قامت عليها انترسيكت هي تطوير الأعمال الريادية، ودعم المبدعين، والأفكار الإبداعية، والتي تشكل أساساً هاما من استراتيجية مجموعة بنك فلسطين.

بدوره قال وسيم العارف مؤسس شركة فن بلووم إن هذه الشراكة لإطلاق العيادة المالية من شأنها أن تساهم في تأسيس وبناء نظام بيئي للشركات الناشئة، للحصول على الخدمات المالية المختلفة، هذا بالإضافة إلى الخبرات التي سيوفرها بنك فلسطين، لبناء قصص نجاح جديدة، وهذا بدوره سيمكن الشركات الأخرى مثل صندوق ابتكار وغيرها من الشركات، والعملاء الاستفادة من هذه الخدمات، إضافة إلى تعميم هذه التجربة والترويج لها من خلال بنك فلسطين عبر فروعه المنتشرة في كافة محافظات الوطن.

من جهته أضاف مسؤول تطوير الأعمال في شركة فن بلووم حمزة غوشة أن من إيجابيات تطبيق ونشر العيادات في المنشآت والشركات هو الوصول إلى خبرات متنوعة وشاملة من خلال الحصول على استشارة مالية من عدة مستشارين وخبراء ماليين بتكلفة أقل، كما ستمكن العيادة أصحاب الشركات والعملاء اختيار الخدمة التي تناسب الشركة مثل توفير أكثر من خطة مالية دون الحاجة للالتزام بخطة مالية واحدة يمكن الاستغناء عنها بعد فترة وجيزة، وإدارة الاستثمارات، والاطلاع على التقارير المالية ومراقبة أدائها وتحليلها، وبناء علاقة ما بين الشركة والممولين للمشاريع والحفاظ عليها، أو الحصول على خدمات أخرى في مجال الأنظمة الداخلية أو الإدارة المالية من خلال وجود فريق من المستشارين داخل العيادة، وهذا بدوره سيسهم في التعرف على قطاعات جديدة والتعمق فيها، بما يتناسب مع العملاء من أجل الوصول للاستدامة المالية.