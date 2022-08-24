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"إسرائيل" ترجح أن تتعرض لأول مرة لقصف بالصواريخ من دولة عربية بعيدة عنها

الأربعاء 24 أغسطس 2022 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" ترجح أن تتعرض لأول مرة لقصف بالصواريخ من دولة عربية بعيدة عنها



القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة I24 نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة بأن تل أبيب لا تستبعد مواجهة عسكرية مع "حزب الله" اللبناني خلال الفترة المقبلة، وتتحسب لإمكانية استهدافها بمسيرات من اليمن.

وأشارت مصادر القناة إلى أن "تصفية قيادات تابعة للحرس الثوري الإيراني في عمليات منسوبة لإسرائيل زعزعت الثقة في طهران وأثارت هلعا لدى الحرس الثوري، ولذلك تسعى إيران من خلال حزب الله توجيه ضربة قوية من خلال عملية عسكرية من شأنها إعادة قواعد الاشتباك بين الطرفين".


ولفت إلى أن "الخطر الحقيقي الذي تواجهه إسرائيل يكمن في اليمن وأن إمكانية استهداف إسرائيل من قبل جماعة أنصار الله الحوثية بات أمرا واقعيا وبتنسيق بين الحوثيين وحزب الله".

وأضاف أن "حزب الله يخدع إسرائيل من خلال تسليط الأضواء على الجبهة الشمالية، ولكن إسرائيل تأخذ بعين الاعتبار إمكانية فتح جبهة من الجنوب عن طريق المسيرات الحوثية".

#اسرائيل #قصف صواريخ

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