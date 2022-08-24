"نادي الأسير": الاحتلال يرفض مجددًا السماح لعائلة عواودة بزيارته

رام الله/سما/

قال نادي الأسير، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت مجددًا السماح لعائلة المعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور بزيارته.

وأضاف: "إن هذا الرفض يأتي بعد أن أبلغت العائلة سابقًا أنها ألغت تصاريح الزيارة له، وذلك رغم قرار المحكمة العليا للاحتلال وما ورد فيه من تأكيد على السماح للعائلة بزيارته في المستشفى."

وأكد نادي الأسير إن قرار منع العائلة من زيارته، يأتي في سياق تبادل الأدوار بين أجهزة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي، وذلك لفرض مزيد من القهر والتنكيل بحق المعتقل عواودة وعائلته، كما أنه يُسخف عمليًا قرار المحكمة العليا الذي يعتبر أعلى من قرار "القائد العسكري"، كما أنّه يؤكد مجددًا على شكلية هذه المحاكم تحديدًا في قضية الاعتقال الإداريّ.