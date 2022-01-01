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المفوضية الأوروبية: أوروبا تواجه أخطر موجة للجفاف في تاريخها

الأربعاء 24 أغسطس 2022 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
المفوضية الأوروبية: أوروبا تواجه أخطر موجة للجفاف في تاريخها



القدس المحتلة/سما/

 أعلن مركز البحوث المشتركة (JRC) التابع للمفوضية الأوروبية، أن أوروبا تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام.

وأوضح في بيان صدر عنه بهذا الخصوص، أن أكثر من نصف أراضي الاتحاد الأوروبي (حوالي 64٪)، تتوزع في مناطق صدرت فيها تنبيهات أو تحذيرات من الجفاف.

وبحسب الخبراء، فإن الأحوال الجوية الجافة والدافئة في عدد من المناطق الغربية والبحر الأبيض المتوسط ستستمر حتى نوفمبر المقبل.

وجاء في البيان: "يعتقد خبراء مركز البحوث المشتركة أن الجفاف الحالي هو الأسوأ على مدى 500 عام".

وأشارت المفوضة الأوروبية لشؤون المبتكرات والثقافة والتعليم والشباب، ماريا غابرييل، إلى أن ظروف الطقس هذه لها تأثير سلبي على منسوب المياه ومحاصيل الحبوب، وتؤدي إلى وقوع الحرائق في الغابات.

وحسب غابرييل، فإن آثار تغيّر المناخ تبدو أكثر وضوحا من عام إلى آخر.

#اوروبا #جفاف

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