أريحا: وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر

أريحا/سما/

شاركت فعاليات أريحا والأغوار وذوو الأسرى، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، نظمها نادي الأسير في محافظة أريحا، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة.

وأكد المشاركون خلال الوقفة ضرورة التحرك الجماهيري لإسناد الأسرى في معركتهم ضد السجان للحصول على أبسط الحقوق الإنسانية التي أقرت بالمواثيق والأعراف الدولية، في الوقت الذي تعبر مصلحة سجون الاحتلال عن حالة الإفلاس الأمني والفشل السياسي لدى حكومتها في فرض العقوبات الجماعية وتقليص مواد "الكنتينة" وغيرها من أساليب القمع والحرمان.

كما أكدوا استمرار الفعاليات الوطنية الداعمة للأسرى في معركتهم ضد السجان، داعين المؤسسات الدولية وخاصة "الصليب الأحمر" للوقوف عند مسؤولياتها، تجاه الأسرى الفلسطينيين لما يتعرضون له من انتهاكات لحقوق الإنسان.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى.