  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أريحا: وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر

الأربعاء 24 أغسطس 2022 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أريحا: وقفة دعم وإسناد للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر



أريحا/سما/

 شاركت فعاليات أريحا والأغوار وذوو الأسرى، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال، نظمها نادي الأسير في محافظة أريحا، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة.

وأكد المشاركون خلال الوقفة ضرورة التحرك الجماهيري لإسناد الأسرى في معركتهم ضد السجان للحصول على أبسط الحقوق الإنسانية التي أقرت بالمواثيق والأعراف الدولية، في الوقت الذي تعبر مصلحة سجون الاحتلال عن حالة الإفلاس الأمني والفشل السياسي لدى حكومتها في فرض العقوبات الجماعية وتقليص مواد "الكنتينة" وغيرها من أساليب القمع والحرمان.

كما أكدوا استمرار الفعاليات الوطنية الداعمة  للأسرى في معركتهم  ضد السجان، داعين المؤسسات الدولية وخاصة "الصليب الأحمر" للوقوف عند مسؤولياتها، تجاه الأسرى الفلسطينيين لما يتعرضون له من انتهاكات لحقوق الإنسان.

ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى ولافتات تدعو إلى وقف سياسة الاعتقال الإداري، وتطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى.

#أريحا #الاسرى الفلسطينيين

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يكشف "الدولة الثالثة" التي نُفذ فيها هجوماً بالتوازي مع العملية العسكرية الأخيرة في غزة

الأونروا: 50 دولارا لـ 13 ألف أسرة غداً الأربعاء

يديعوت: نصر الله يهدد و"إسرائيل" تستعد للحرب

ما هو الهدف الذي ضربته "إسرائيل" في اليمن تزامنًا مع العملية العسكرية في قطاع غزة؟!

هآرتس: لماذا لا تكترث إسرائيل لتهديدات أبو مازن بوقف التنسيق الأمني ؟

انخفاض في سعر صرف الدولار

نائب أردني : يجب منع كل فلسطيني يستعمل مطار رامون من دخول الأردن

الأخبار الرئيسية

هآرتس: مصر تشعر بأن "إسرائيل" لا تأخذ وساطتها بشأن غزة على محمل الجد

إسرائيل تكشِف : (الموساد) خطّطّ لاغتيال عرفات رميًا بالرصاص

قناة عبرية تكشف: غانتس أمر بشن العدوان الأخير على غزة لهذا السبب المباشر

نائب أردني : يجب منع كل فلسطيني يستعمل مطار رامون من دخول الأردن

ما هو الهدف الذي ضربته "إسرائيل" في اليمن تزامنًا مع العملية العسكرية في قطاع غزة؟!

الاتصالات الفلسطينية