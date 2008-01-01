الأردن ترفع إمدادات الكهرباء إلى مدينة أريحا لـ80 ميغاواط

رام الله / سما /

أعلنت المملكة الهاشمية الأردنية اليوم الأربعاء عن مضاعفة إمدادات الكهرباء المباعة لمدينة أريحا في الضفة الغربية إلى 80 ميغاواط.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ونظيره الفلسطيني، محمد اشتية، محطة تحويل كهرباء “الرامة” لتزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية.

وبموجب الإعلان سترفع المحطة نسبة الكهرباء المصدرة من الأردن إلى فلسطين بنسبة 100%، من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، قال في تصريحات سابقة، إن “مشروع محطة الرامة، التي تصدّر الكهرباء إلى الشبكة الفلسطينية، مبني على ما أنجز سابقًا لتزويد الفلسطينيين بالكهرباء، وتنفذه كوادر شركة الكهرباء الوطنية بالكامل”.

ووقعت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، في 15 كانون الثاني(يناير) 2020 اتفاق لزيادة كميات الطاقة المصدرة إلى فلسطين، في إطار مشروع تعاون بدأ عام 2008.

ويشتري الجانب الفلسطيني بموجب الاتفاق قرابة 40 ميغاواط كهرباء من الشبكة الأردنية تستخدم في إنارة مدينة أريحا والأغوار، شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع بناء محطة تحويل 132/33 كيلو واط في منطقة الحدود الأردنية – الفلسطينية (منطقة الرامة).

وبموجب المرحلة الثانية يتم تزويد شركة “كهرباء القدس”، المغذية لمناطق القدس ورام الله والبيرة، بما يعزز الوصول إلى أطراف مدينة القدس وبيت لحم، عبر إضافة محول 132/33 كيلو فولط باستطاعة 80 ميغاواط فولط أمبير.

يذكر أن الأراضي الفلسطينية، عانت قبل توقيع الاتفاقية مع الأردن، من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عن مناطق حيوية، استمرت عدة ساعات يوميًا، بسبب ديون متراكمة على شركة “كهرباء القدس” لصالح شركة “كهرباء إسرائيل”، وزيادة الأحمال على محطات النقل والتحويل لشركات التوزيع الفلسطينية.