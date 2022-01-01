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الهباش يستنكر قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي غدا

الأربعاء 24 أغسطس 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استنكر قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش قرار الاحتلال بإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف امام المسلمين ومنع إقامة الصلوات فيه غدًا الخميس، من أجل السماح للمستوطنين اليهود بتدنيسه وانتهاك حرماته.

وأكد الهباش، في بيان صحفي، ان هذا القرار هو عدوان جديد على ديننا وعقيدتنا ومقدساتنا ضمن مخططات التهويد التي تسعى دولة الاحتلال لتنفيذها في مدينتي القدس والخليل، وخاصة الحرمين القدسي والإبراهيمي الشريفين، وفرض حصار عليهما، لمنع المصلين من الوصول اليهما بكل حرية وأمان وافراغهما من المرابطين والمصلين.

وأضاف ان هذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ستقود إلى مزيد من الكراهية وتهدد بإشعال فتيل الحرب الدينية التي ستأكل الأخضر واليابس وسيكتوي بنارها الجميع وسيطال لظاها العالم أجمع ولن تكون دولة الاحتلال بمنأى عن نتائجها الكارثية.

وجدد الهباش تذكير العرب والمسلمين بواجبهم الديني والأخلاقي بالوقوف مع شعبنا الفلسطيني المرابط في مقاومته المشروعة للاحتلال وفي حماية المقدسات والحقوق الدينية في أرض فلسطين المقدسة المباركة.

كما أكد أن شعبنا يخوض معركة الدفاع عن شرف الأمة وكرامتها ويدافع عن العقيدة والدين في وجه آلة البطش والظلم للاحتلال والاستعمار، مطالباً العرب والمسلمين مشاركة إخوانهم الفلسطينيين في هذه المعركة ودعمهم بشتى السبل وتعزيز صمودهم في أرضهم ومقدساتهم.

ودعا الهباش أبناء شعبنا والفعاليات الوطنية والشعبية لتكثيف التواجد في الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة لمدينة الخليل، وإعمارها، ودعم صمود أهلها، لإفشال مخططات التهويد التي تستهدف المنطقة بشكل عام والحرم الإبراهيمي الشريف على وجه الخصوص.

#محمود الهباش #الحرم الابراهيمي

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