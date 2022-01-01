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اشتية يدعو إسرائيل إلى فتح "مطار القدس" للفلسطينيين وليس رامون

الأربعاء 24 أغسطس 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو إسرائيل إلى فتح "مطار القدس" للفلسطينيين وليس رامون



رام الله/ سما/

 دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يوم الأربعاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى فتح مطار القدس الدولي لتسهيل حياة الفلسطينيين.

وقال، في تصريحات صحفية خلال تدشينه مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة، محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة لتزويد الفلسطينيين بالطاقة الكهربائية، إنه "إذا فعلا أراد الاحتلال الإسرائيلي تسهيل حياة الفلسطينيين فليفتح مطار القدس الدولي".

وأكد أنه "لا مطار رامون ولا أي مطار غيره سيكون بديلا عن عمقنا الأردني".

الخصاونة، قال خلال تدشين المحطة إن موقف الأردن ثابت وراسخ، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثَّاني، ببذل كلِّ جهد، وتقديم الدَّعم لإقامة الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة ذات السِّيادة، على خطوط الرَّابع من حزيران/يونيو لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقيَّة، في إطار المرجعيَّات الدوليَّة وحلِّ الدَّولتين.

وأكد أن الأردن ملتزم بتسهيل عبور الأشقَّاء الفلسطينيين وانتقالهم عبر جسر الملك حسين إلى المملكة، ومنها إلى دول العالم.

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