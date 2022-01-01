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انتشار جدري القردة في جميع أنحاء الولايات المتحدة

الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشار جدري القردة في جميع أنحاء الولايات المتحدة



وكالات / سما /

ذكرت تقارير إعلامية أنه تم تسجيل إصابات بجدري القردة في جميع أنحاء الولايات الأمريكية الخمسين.

وأفادت قناة "ABC News"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة في وايومنغ، التي ظلت حتى الأونة الأخيرة الولاية الوحيدة التي لم يكتشف فيها جدري القردة.

وأعلنت وزارة الصحة في ولاية وايومنغ تسجيل حالة إصابة لدى رجل بالغ في مقاطعة لارامي.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصيب ما مجموعه 15433 شخصا بجدري القردة في الولايات المتحدة، معظمهم في ولايتي نيويورك (2910) وكاليفورنيا (2663).

#الولايات المتحدة #جدري القردة #امراض #الصحة

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