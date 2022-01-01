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لهذه الأسباب عليك الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل

الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
لهذه الأسباب عليك الذهاب إلى النوم قبل منتصف الليل



وكالات / سما /

أجرى باحثون عددا من الدراسات لمعرفة ما يحدث للدماغ البشري إذا ظل مستيقظا بعد منتصف الليل. ووجدت دراسة جديدة حملت عنوان "العقل بعد منتصف الليل"، أن جسم الإنسان والعقل البشري يتبعان دورة طبيعية من النشاط لمدة 24 ساعة تؤثر على عواطفنا وسلوكنا.

ووجدوا أن الاستيقاظ حتى الساعات الأولى من الصباح يرتبط بزيادة خطر الانتحار والتورط في سلوكيات عنيفة وتعاطي الكحول والمخدرات وزيادة تناول الطعام، وفق ما نقله موقع "دويتشه فيله" (Deutsche Welle) عن الموقع الإلكتروني لتلفزيون "سي بي سي بوسطن" (CBS Boston) ووسائل إعلام أخرى.

وخرج الباحثون بنتيجة مفادها أن الدماغ مبرمج مسبقا للاستيقاظ في أثناء النهار والنوم في الليل. ولكن إذا بقي الدماغ مستيقظا لفترة أطول من المعتاد، فلن يكون لدى الخلايا العصبية الوقت الكافي للتعافي، وستصاب بالتعب، ولن يمكنها العمل في أفضل حالاتها، سواء في تلك الليلة أو في اليوم التالي.

ومع ذلك، فإن نتيجة الدراسة لا تنطبق على الجميع. فهناك أشخاص يُطلق عليهم اسم "كائنات ليلية" يكونون أكثر إنتاجية أو إبداعا في الليل.

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