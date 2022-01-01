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"التعليم العالي" يصدر تنويهاً هاماً بخصوص الدراسة في الجامعات غير الفلسطينية

الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" يصدر تنويهاً هاماً بخصوص الدراسة في الجامعات غير الفلسطينية



رام الله / سما /

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة الراغبين بالدراسة في الجامعات غير الفلسطينية إلى التأكد من عدد من الأمور قبل الالتحاق بأية جامعة خارج أرض الوطن.

وشدّدت الوزارة، في بيان، اليوم الأربعاء، على ضرورة تأكد أولياء الأمور والطلبة من أن مكتب الخدمات الجامعية الذي يتولى مهمة توفير القبولات والمقاعد الدراسيّة للطلبة الراغبين بالدراسة خارج الوطن على نفقتهم الخاصة؛ مرخصٌ ومعتمد لدى الوزارة، لافتةً إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة المكاتب المُعتمدة من خلال الرابط https://bit.ly/2RuJdKd .

كما شدّدت على ضرورة التأكد من أن الجامعة التي سيلتحق بها الطالب معترف بها وببرامجها وبنظام التدريس فيها لدى وزارة "التعليم العالي" الفلسطينية، مشيرة إلى أنه بالإمكان الاطلاع على قائمة الجامعات غير الفلسطينية المعترف بها من خلال الرابط https://bit.ly/3R7pnhc.

ودعت الوزارة الطلبة وأولياء الأمور إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أية استفسارات، وذلك من خلال بيانات الاتصال الآتية:

فيما يخص مكاتب الخدمات الجامعية؛ يُرجى التواصل مع الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية:

بريد إلكتروني: stu.services@mohe.pna.ps

فيما يتعلق بموضوع الاعتراف بالجامعات غير الفلسطينية؛ يُرجى التواصل مع الإدارة العامة للتعليم الجامعي:

 بريد إلكتروني: acc.info@mohe.pna.ps

#التعليم العالي #الجامعات #الدراسة #الطلبة

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