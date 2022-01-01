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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي غدا لتأمين اقتحام المستوطنين

الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي غدا لتأمين اقتحام المستوطنين



الخليل / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين واليهود، اعتباراً من الساعة العاشرة ليلا، ولغاية العاشرة من ليلة يوم غد الخميس، بحجة "الأعياد اليهودية".

وأفادت الأوقاف الإسلامية في الخليل ، بأن سلطات الاحتلال أبلغتهم إغلاق الحرم غدا، بحجة إحياء ما يسمى عيد "أول أيلول".

من جانبه، استنكر مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري، قرار حكومة الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، إضافة إلى استمرارها منع رفع الأذان في العديد من الأوقات، وخاصة وقت صلاة المغرب من على مآذن الحرم الإبراهيمي الشريف بشكل مستمر ومتزايد، وإخضاع المصلين لعدة تفتيشات قبل الوصول إلى الحرم.

#اعتداءات المستوطنين #الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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