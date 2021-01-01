جناح برازيلي موهوب على رادار تشيلسي

وكالات / سما /

يسعى نادي تشيلسي بقيادة مُدربه الألماني الخبير توماس توخيل للتعاقد مع جناح هجومي جديد لتعزيز قدرات الفريق التهديفية خلال الموسم الحالي.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية فإن إدارة البلوز مُهتمة بخدمات الجناح البرازيلي بيبي الذي يلعب حالياً لنادي بورتو البرتغالي.

وذكر التقرير أن إدارة البلوز تم إخبارها أن بيبي لن يكون مُتاحاً للانتقال إليهم بمُقابل مالي أقل من 59 مليون باوند وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بورتو.

ويبلغ بيبي من العُمر 25 عاماً، ويُجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن، ويرتبط بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2026 مع بورتو.

وكان اللاعب الشاب قد انتقل للنادي البرتغالي في 2021 قادماً من جريميو البرازيلي، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 46 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 6 أهداف، وصنع 7 أهداف لزملائه.

وقالت الصحيفة البريطانية إن السعي من قبل البلوز للتعاقد مع بيبي سيكون مُعتمداً على مصير سعيهم لضم جناح إيفرتون أنتوني جوردون.

وذكرت الصحيفة أن جوردون أبلغ إدارة التوفيز برغبته في الرحيل لنادي تشيلسي حيث يسعى لخوض غمار التنافس في دوري أبطال أوروبا.

ولفت التقرير إلى أن تشيلسي يُخطط لتقديم عرض قيمته 60 مليون باوند للحصول على خدمات الجناح الإنجليزي الموهوب.