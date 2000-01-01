اتحاد اليد يفرض عقوبات على خدمات النصيرات

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن قراره بخصوص لقاء خدمات النصيرات وشباب جباليا, بعد انسحاب الأول وعدم إكماله المباراة, لحساب الأسبوع الرابع من الدوري.



وأكد اتحاد اليد في غزة, تخسير خدمات النصيرات إداريا (0-10), بجانب غرامة مالية قدرها 400 دولار, عقوبة الانسحاب.



وكان خدمات النصيرات متفوقا على شباب جباليا (29-24) قبل نهاية اللقاء بـ9 دقائق, لكنه فاجأ الجميع بانسحابه من المواجهة, اعتراضا على قرارات الحكام.



وبهذه النتيجة رفع شباب جباليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع, وبقي رصيد خدمات النصيرات 6 نقاط أيضا في المركز الثاني.