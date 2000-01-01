  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد اليد يفرض عقوبات على خدمات النصيرات

الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد اليد يفرض عقوبات على خدمات النصيرات



غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن قراره بخصوص لقاء خدمات النصيرات وشباب جباليا, بعد انسحاب الأول وعدم إكماله المباراة, لحساب الأسبوع الرابع من الدوري.

وأكد اتحاد اليد في غزة, تخسير خدمات النصيرات إداريا (0-10), بجانب غرامة مالية قدرها 400 دولار, عقوبة الانسحاب.

وكان خدمات النصيرات متفوقا على شباب جباليا (29-24) قبل نهاية اللقاء بـ9 دقائق, لكنه فاجأ الجميع بانسحابه من المواجهة, اعتراضا على قرارات الحكام.

وبهذه النتيجة رفع شباب جباليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع, وبقي رصيد خدمات النصيرات 6 نقاط أيضا في المركز الثاني.

#خدمات النصيرات #اتحاد اليد

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي يكشف "الدولة الثالثة" التي نُفذ فيها هجوماً بالتوازي مع العملية العسكرية الأخيرة في غزة

الأونروا: 50 دولارا لـ 13 ألف أسرة غداً الأربعاء

يديعوت: نصر الله يهدد و"إسرائيل" تستعد للحرب

ما هو الهدف الذي ضربته "إسرائيل" في اليمن تزامنًا مع العملية العسكرية في قطاع غزة؟!

الشؤون المدنية بغزة : وصول 2000 تصريح عمل جديد واتفاق لمراجعة الممنوعين أمنيا

هآرتس: لماذا لا تكترث إسرائيل لتهديدات أبو مازن بوقف التنسيق الأمني ؟

انخفاض في سعر صرف الدولار

الأخبار الرئيسية

إسرائيل تكشِف : (الموساد) خطّطّ لاغتيال عرفات رميًا بالرصاص

قناة عبرية تكشف: غانتس أمر بشن العدوان الأخير على غزة لهذا السبب المباشر

نائب أردني : يجب منع كل فلسطيني يستعمل مطار رامون من دخول الأردن

ما هو الهدف الذي ضربته "إسرائيل" في اليمن تزامنًا مع العملية العسكرية في قطاع غزة؟!

جيش-دبابات-1-730x438

يديعوت: نصر الله يهدد و"إسرائيل" تستعد للحرب

الاتصالات الفلسطينية