كواليس محادثة تين هاج مع ماجواير في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية النقاب عن كواليس محادثة المدرب الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع قائد الفريق، هاري ماجواير، في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن تين هاج تواصل مع ماجواير بشكل خاص وأخبره أنه مازال في حسابته وخططه في النادي، وأنه سيواصل الاعتماد عليه ليكون له دور فعال في أولد ترافورد هذا الموسم.

وأشارت ميل إلى أن مانشستر يونايتد يرفض فكرة الاستغناء عن ماجواير في الصيف الجاري، بعدما ربطته تقارير صحفية بالتواجد في مدار تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

بدوره يتحمس المدافع الإنجليزي للاستمرار في اليونايتد والقتال من أجل مسيرته بقمصان الشياطين الحمر، ويركز بشدة على استعادة مكانه في تشكيلة الفريق الأساسية بالوقت الراهن.

ووفقاً للصحيفة، فإن هناك شعور خلف الأبواب المغلقة أن تين هاج سيسير على نهج بيب جوارديولا مدرب الجار مانشستر سيتي، من خلال التناوب بين مدافعيه في الفترة القادمة.

واستفاق اليونايتد من سباته وحقق أول فوز له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالانتصار بهدفين لهدف على حساب ليفربول في الجولة الثالثة من البريميرليج.