بنزيما يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022

وكالات / سما /

أكدت صحيفة آس الإسبانية أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، نجح في حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا، على أن يتسلم الجائزة في حفل الاتحاد الأوروبي “اليويفا” السنوي، في غضون ساعات.

وأوضحت الصحيفة أن تقرير اليويفا الفني عن النسخة الماضية من دوري ابطال أوروبا كشف عن فوز بنزيما بجائزة أفضل لاعب، وزميله في الفريق تيبو كورتوا كأفضل حارس في القارة العجوز.

ونال ريال مدريد لقب دوري الأبطال في النسخة الماضية وكان بطلاً استثنائياً بكل ما تحمله الكلمة من معان، بعد مشوار مبهر حطم فيه الميرينجي كل كبار القارة.

ووفقاً للصحيفة المدريدية فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نال الثناء في تقرير اليويفا بعد عام مميز، نجح من خلاله في حصد لقبه الخامس في دوري الأبطال، على أن يكون فينيسيوس جونيور على عرش الجواهر الشابة بتتويجه بجائزة أفضل لاعب شاب.

ونشر اليويفا تشكيلة العام في أوروبا، وجاءت على النحو التالي:

تيبو كورتوا، ترينت ألكسندر أرنولد، أنطونيو روديجر، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون، كيفن دي بروين، فابينيو، لوكا مودريتش، كيليان مبابي، كريم بنزيما، وفينيسيوس جونيور.