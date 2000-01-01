رونالدو ينتقم من أسطورة ليفربول بطريقة مهينة .. شاهد

وكالات / سما /

قرر كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الانتقام من جيمي كارجر أسطورة ليفربول، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها الأخير وقلل خلالها من قيمة النجم البرتغالي.

ويحيط الغموض حول مستقبل رونالدو مع مانشستر يونايتد، حيث أكدت العديد من التقارير الصحفية رغبة اللاعب بالرحيل، لأنه يريد المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا، كما ادعت مصادر أخرى أن اللاعب لم يتلقى أي عروض لغاية الآن.

وكان جيمي كارجر قد انتقد إصرار رونالدو على الرحيل قبل بضعة أيام، وأوضح أنه لا يوجد أي نادٍ كبير يريد التعاقد معه، وهو الأمر الذي أثار استياء صاروخ ماديرا.

ورغم أن كريستيانو رونالدو لم يشارك أساسياً في ديربي إنجلترا الذي جمع مانشستر يونايتد ضد ليفربول، لكنه تمكن من خطف الأضواء قبل انطلاق المباراة عندما قام بعمليات الإحماء.

وتوجه رونالدو إلى 4 لاعبين سابقين يعملون حالياً في مجال الإعلام، وقام بإلقاء التحية على زميليه السابقين جاري نيفيل وروي كين وتبادل معهما أطراف الحديث، لكنه رفض تحية جيمي كارجر الذي حاول مصافحة الدون، مما وضع أسطورة ليفربول في موقف محرج جداً.

وعلّقت العديد من وسائل الإعلام على هذه اللقطة بأن رونالدو منزعج من تصريحات جيمي كارجر بشدة، ولذلك تجاهله بشكل كامل ورفض مصافحته.