صدمة لخطة برشلونة في صفقة بيرناردو سيلفا

وكالات / سما /

تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة في خطته للتعاقد مع البرتغالي بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي الجاري، حسب المعلومات التي أوردها الصحفي جوييم بالاجيه، مساء أمس الثلاثاء.

وأشار صحفي شبكة بي بي سي البريطانية إلى أن بيرناردو لم يخبر إدارة مانشستر سيتي أنه يرغب في الرحيل من الأساس، رغم علم الجميع برغبته في حمل حقائبه والمغادرة.

وأوضح بالاجيه أن الأرقام التي تم تداولها في صحافة إسبانيا بخصوص ما يريده مانشستر سيتي من خزينة برشلونة مقابل التنازل عن بطاقة اللاعب، أقل مما كان سيطلبه فريق ملعب الاتحاد للاتفاق على خروجه للكامب نو.

وشدد الصحفي المذكور أن اللاعب يحظى بحب وإعجاب مدربه الإسباني بيب جوارديولا، مفيداً بعدم وجود أي مفاوضات على مستوى الأندية خلال الفترة الماضية.

وحسم جوييم الأمر بخصوص رحيل بيرناردو إلى برشلونة هذا الصيف، بشكل تام، بالتأكيد على فوات الأوان لخروجه من عباءة جوارديولا.

وعارض الصحفي الكتالوني، جيرارد روميرو، المعلومات التي نقلها بالاجيه بقوله أن الصفقة مازالت ممكنة رغم حقيقة أنها معقدة، لكنه استبعد وصفها بالمستحيلة وفقاً للمعطيات الحالية.