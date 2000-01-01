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قناة عبرية تكشف: غانتس أمر بشن العدوان الأخير على غزة لهذا السبب المباشر

الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تكشف: غانتس أمر بشن العدوان الأخير على غزة لهذا السبب المباشر



القدس المحتلة / سما /

كشف وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس،  اليوم الأربعاء، عن معلومات مهمة حول السبب المباشر لبدء العدوان الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة .

وقال غانتس في تصريح صحفي للقناة السابعة العبرية: "خلال العملية الاخيرة في غزة  كانت هناك محاولة مباشرة لإايذاء الاسرائيليين وهذا لن أسمح به".

وأوضح غانتس: " كانت لدينا مشكلة عملياتية في الجنوب حيث كانت حركة الجهاد الإسلامي تحاول إيذاء المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الغلاف".

وتابع: " السبب المباشر في قرار البدء بالعملية هو أن الجهاد الإسلامي أطلقت النار على جرار في كيبوتس يعمل في الحقول في غلاف غزة لكن لم يصب بأذى، ولن أسمح بحدوث ذلك أبدًا ".

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