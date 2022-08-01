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مباراتان في افتتاح بطولة النخبة لأندية الممتازة

الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مباراتان في افتتاح بطولة النخبة لأندية الممتازة



غزة / سما /

تُفتتح اليوم الأربعاء، مباريات دور المجموعات من بطولة النخبة التنشيطية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإشراف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بمشاركة 7 أندية من الدرجة الممتازة.

وتبدأ البطولة بمباراتي المجموعة الثانية بلقاء خدمات رفح مع غزة الرياضي على ملعب الدرة وسط القطاع.

وفي المباراة الثانية يلتقي الصداقة مع اتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك، وتقام المباريات السةعة الخامسة عصراً.

وكان شباب رفح قد أعلن انسحابه من البطولة من المجموعة الأولى التي بقيت تضم أندية اتحاد خانيونس، اتحاد بيت حانون، شباب خانيونس.

ويتأهل أول كل مجموعة للمباراة النهائية التي سيحدد موعدها لاحقاً.

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#دوري الممتازة #بطولة النخبة الأولى

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