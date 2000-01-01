اتحاد خانيونس يتوّج بلقب كأس الوطن

غزة / سما /

توج فريق اتحاد خانيونس بلقب بطولة "طوكيو 4" للشباب، بعد فوزه على ثقافي طولكرم (3×1)، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس البلدي.

ويعتبر هذا اللقب الثاني الذي يحصده اتحاد خانيونس على مستوى الوطن بعد تتويجه باللقب الأول على حساب شباب الخليل عام 2019.

وتقدم ثقافي طولكرم بهدف مبكر عن طريق محمد صباح في الدقيقة (1)، قبل أن يعدل كمال النديات النتيحة لاتحاد خانيونس في الدقيقة (4).

وانتظر اتحاد خانيونس الدقائق الأخيرة لقلب الطاولة ويسجل محمد أبو دقة هدفين للبرتقالي في الدقيقتين (79 + 90).

وكان اتحاد خانيونس قد توج بلقب بطولة "طوكيو 4" في غزة، بينما حصد ثقافي طولكرم اللقب في الضفة المحتلة.

وقدم عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة التهنئة لاتحاد خانيونس على اللقب الجديد وقدم للفريق مكافأة مالية 2000 دولار، وإقامة حفل تكريمي في وقت لاحق.