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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 24 أغسطس 2022 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

صحيفة هآرتس:  

مسؤول أمريكي كبير في واشنطن: إيران تلغي مطالب هامة ونقترب من العودة للاتفاق النووي  

غانتس إلى واشنطن: إسرائيل ليست جزءا من الاتفاق ونحافظ على حرية التصرف حسب الحاجة  

روسيا تندد بشدة بالهجمات الإسرائيلية على سوريا وتطالبها باحترام قرارات الأمم المتحدة وسيادة سوريا  

بعد فضيحة سجن جلبوع: منع الجنود والمجندات من التواجد مع الأسرى الأمنيين لوحدهم  

صحيفة يديعوت أحرونوت:  

الولايات المتحدة وإيران: الهرولة إلى توقيع الاتفاق النووي  

غضب في إسرائيل على الأمريكيين: لقد نمنا وواصلوا التقدم مع إيران  

غانتس إلى واشنطن في محاولة لتقليص الأضرار  

أزمة المعلمين ووزارة المالية عشية افتتاح السنة الدراسية  

الأطباء يوقعون على كتب الاستقالة بسبب عدم تنفيذ اتفاقيات سابقة مع وزارة الصحة ويطالبون بتقليص ساعات المناوبة  

فوز زهافا جلؤون برئاسة حزب ميرتس  

معاريف:  

إيران ألغت كافة العقبات أمام الاتفاق النووي ومسؤول أمريكي كبير أكد أن هناك تقدما جديا بالاتصالات بين طهران والدول العظمى  

إسرائيل وتركيا: إعادة السفراء قريبا  

إحباط محاولة اقتحام معسكر للجيش واعتقال ثلاثة شبان بدو  

حملة للأحزاب الدينية (الحرديم) لوقف تسرب الأصوات للصهيونية الدينية  

غانتس سيطرح قانون لرفع عدد أعضاء الكنيست إلى 70 لحل الكنيست بدل 61  

#الصحف الإسرائيلية

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