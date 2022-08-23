رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة اليوم الأربعاء، استشهاد الشاب محمد عرايشي متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال قبل حوالي أسبوعين في مدينة نابلس.

كما أبرزت الصحف، تأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، بأن تحقيق الأمن والسلام يبدأ بالتوقف الكامل عن تقويض حل الدولتين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس: تحقيق الأمن والسلام يبدأ بالتوقف الكامل عن تقويض حل الدولتين

-اشتية يبحث مع صندوق النقد الوضع العالي وتحضيرات اجتماع المانحين

-بتوجيهات من الرئيس: الهباش يعود الطفلين الشقيقين رهف ومحمد سليمان

-سفراء أوروبيون يرفضون ادعاءات إسرائيل ويؤكدون دعمهم للمؤسسات الفلسطينية السبع

-عساف يترأس اجتماعا للجنة تطوير اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)

-الحركة الأسيرة: لن نسمح للسجان بفرض إرادته علينا واحتجاجاتنا لن تتوقف إلا بتحقيق مطالبنا

-بورغسدورف خلال زيارته عائلة الأسير مناصرة: يجب إطلاق سراحه فورا

-اللواء دويكات: لا معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية

-محافظة سلفيت تؤكد سلامة مياه الشرب في حارس

-مصرع ثلاثة مواطنين وطفل وإصابة 7 آخرين في حوادث متفرقة

"الأيام":

-الرئيس يتباحث في أنقرة: تحقيق الأمـن والسلام يبدأ بالتوقف عن تقويض حل الدولتين

-نابلس: استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

-استمرار حملة الهدم وإخطارات وقف البناء اقتحام جديد للمنطقة الأثرية في سبسطية

-القدس: إصابة شاب خلال مواجهات ليلية في أبو ديس

-جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيدة مي عفانة في أبو ديس

-خان يونس: وفاة مواطن وإصابة أربعة بانفجار عرضي في شقة

-إسرائيل: اعتقال مستوطن شكل تنظيما إرهابيا ضد الفلسطينيين

-الموساد: إحياء الاتفاق النووي مع إيران "كارثة إستراتيجية"

-تركيا: لا شروط مسبقة لدينا للحوار مع سورية

-ممثل الاتحاد الأوروبي: يجب إطلاق سراح الأسير مناصرة فوراً

-سفارة إسرائيل في أبوظبي تعلن الانتقال لمقرها الدائم

-مصر: القمة العربية الرباعية تبحث التعاون وتطورات إقليمية ودولية

-الغربيون والـروس يشددون لهجتهم بعد ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا

"القدس":

-شهيد من نابلس متأثراً بجروحه وتشييع الشهيدة عفانة في أبو ديس

-الحركة الأسيرة: لن نسمح للسجان بفرض إرادته علينا

-عباس: السلام يبدأ بالتوقف عن تقويض حل الدولتين

-أسيران يرفضان لقاء "بن غفير"

-وفد دبلوماسي أجنبي يطلع على معاناة أهالي مسافر يطا

-القمة الرباعية تبحث التعاون وتطورات إقليمية ودولية