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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أسرى محررين من رام الله

الأربعاء 24 أغسطس 2022 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين، بينهم ثلاثة أسرى محررين، من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأسير المحرر عاصم الكعبي، من البيرة، والأسير المحرر مصطفى عرابي نخلة، من مخيم الجلزون شمال المدينة، ومحمد عزات حماد (30 عاما)، من بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أحمد باجس حجاج، من بلدة بيت ريما، شمال غرب المدينة، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

#الاحتلال #رام الله

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