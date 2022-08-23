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الأسرى يمتنعون عن الخروج لـ "الفحص الأمني" ويرجعون وجبات الطعام

الأربعاء 24 أغسطس 2022 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى يمتنعون عن الخروج لـ "الفحص الأمني" ويرجعون وجبات الطعام



رام الله / سما /

أكّد نادي الأسير، أنّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، سيمتنعون اليوم الأربعاء عن الخروج إلى ما يسمى "الفحص الأمني"، ويرجعون وجبات الطعام، وذلك استنادًا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى، التي شُكّلت باسم الفصائل كافة.

ولفت النادي في بيان له، إلى أن يوميّ الاثنين، والأربعاء، من كل أسبوع، ستكون أيام مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية، على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تُشارك فيه كافة الفصائل في السجون.

وبين نادي الأسير أنّ خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون، إن ما استمرت بقرارها بفرض جملة إجراءات التضييق على الأسرى أم لا.

ودعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة إلى يوم نصرة ونفير الجمعة القادمة، لإسناد الأسرى في خطواتهم التصعيدية.

وقالت اللجنة في بيانها الثاني، إننا ننتظر نصرة شعبنا وقواه الحية لإسنادنا في خطواتنا، من خلال الدعوة ليكون يوم الجمعة القادم يومًا للنصرة والنفير لإسناد أسراكم الأحرار، عبر تخصيص خطب الجمعة للحديث عن أسرى الحرية، والخروج إلى نقاط التماس مع المحتل في كافة محافظات الوطن.

وأكدت "لن نتوقف عن تحركنا وإضرابنا -حال شرعنا به- إلا بتحقيق كامل مطالبنا، ولن تنتهي معاناتنا إلا بتحقيق حريتنا التي هي مسؤولية الجميع من أبناء شعبنا ومقاومته".

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