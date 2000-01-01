مصرع رجل من فلسطينيي الـ48 بحادث دعس في جنين

جنين/سما/

مساء اليوم الثلاثاء، رجل فلسطيني (48 عامًا) من أراضي العام 1948، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دعس عند مدخل مدينة جنين الجنوبي .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الرجل تعرض لحادث دعس عند مدخل مدينة جنين، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة نقل على إثرها لمشفى الرازي في مدينة جنين، ومن ثم إلى المستشفيات داخل أراضي الـ48، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.