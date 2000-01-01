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مصرع رجل من فلسطينيي الـ48 بحادث دعس في جنين

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 11:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع رجل من فلسطينيي الـ48 بحادث دعس في جنين



جنين/سما/

مساء اليوم الثلاثاء، رجل فلسطيني (48 عامًا) من أراضي العام 1948، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دعس عند مدخل مدينة جنين الجنوبي .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن الرجل تعرض لحادث دعس عند مدخل مدينة جنين، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح بالغة الخطورة نقل على إثرها لمشفى الرازي في مدينة جنين، ومن ثم إلى المستشفيات داخل أراضي الـ48، وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وأضاف العقيد ارزيقات بأنه تم توقيف السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.

#فلسطينيي48 #جنين

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