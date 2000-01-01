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"الصحة" واتحاد نقابات عمال فلسطين يوقعان اتفاقية التأمين الصحي

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" واتحاد نقابات عمال فلسطين يوقعان اتفاقية التأمين الصحي



رام الله/سما/

وقعت وزيرة الصحة مي الكيلة وأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التأمين الصحي المخصصة لخدمة جمهور العمال والعاملات الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الصحة إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة لشريحة العمال والعاملات، وتوفير خدمات متقدمة وبكفاءة وجودة صحية تليق بالمواطن الفلسطيني، مشيدة بجميع العمال والعاملات.

وأكدت أن التوقيع على هذه الاتفاقية يأتي منسجماً مع سياسات الحكومة الفلسطينية، الساعية إلى تمكين المواطنين في وطنهم، والتخفيف عنهم عبر تقديم أفضل خدمة لهم، ضمن الإمكانيات المتاحة.

من جهته، أشاد سعد بجهود الحكومة الفلسطينية وعملها على توفير ما يلزم العمال والعاملات من خدمات مختلفة، لا سيما الصحية منها ضمن إمكانياتها المتوفرة وبأفضل جودة ممكنة.

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#الصحة الفلسطينية #التأمين الصحي #نقابات عمال فلسطين

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