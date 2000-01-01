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نيابة عن الرئيس .. الهباش يعود الطفلين الشقيقين رهف ومحمد سليمان

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيابة عن الرئيس .. الهباش يعود الطفلين الشقيقين رهف ومحمد سليمان



رام الله/سما/

بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يزور الجمهورية التركية حاليًا، عاد قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الذي يرافق الرئيس، الطفلة المصابة رهف سليمان وشقيقها محمد اللذان يتلقيان العلاج في المدينة الطبية بالعاصمة التركية أنقرة.

وأصيبت الطفلة رهف بجروح بالغة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، كما أصيب شقيقها محمد بجراح خلال العدوان.

ونقل الهباش للطفلين المصابين ووالديهما تحيات السيد الرئيس وتمنياته لهما بالشفاء العاجل، معربًا عن الشكر للجمهورية التركية وللرئيس رجب طيب أردوغان على تبني علاج الطفلين المصابين.

#الرئيس عباس #محمود الهباش

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