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الخليل: بتر قدم شاب بعد عامين من إصابته برصاص الاحتلال

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخليل: بتر قدم شاب بعد عامين من إصابته برصاص الاحتلال



الخليل/سما/

بترت الطواقم الطبية في مستشفى يطا الحكومي، قدم المصاب هارون أبو عرام بعد إصابته والاعتداء عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عامين.

وقال منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، إن الطواقم الطبية قامت اليوم الثلاثاء ببتر القدم اليمنى للشاب هارون أبو عرام، والذي أطلقت عليه قوات الاحتلال الرصاص من مسافة صفر قبل عامين في منطقة التركيز بمسافر يطا، فأصيب بتهتك في الشريان الرئيسي برقبته، ما تسبب بشلل كامل له.

وأضاف أن الشاب أبو عرام الذي يبلغ من العمر 26 عاما خضع لعدد من العمليات الجراحية، وقد أصيب بتقرحات في أطرافه أدت إلى بتر قدمه.

#بتر قدم

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