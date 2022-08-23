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إعلام إسرائيلي يكشف "الدولة الثالثة" التي نُفذ فيها هجوماً بالتوازي مع العملية العسكرية الأخيرة في غزة

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي يكشف "الدولة الثالثة" التي نُفذ فيها هجوماً بالتوازي مع العملية العسكرية الأخيرة في غزة



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل اعلام إسرائيلية ، مساء اليوم الثلاثاء ، عن" اسم الدولة الثالثة" ، والتي نفذ فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي هجوماً عسكريا بالتوازي مع العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.


وقالت القناة 14 العبرية "الجيش الإسرائيلي نفذ هجومًا عسكريًا في اليمن بالتوازي مع العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

وأضافت القناة "يُذكر أن وزير الجيش بيني غانتس أعلن الأسبوع الماضي أن الجيش نفذ هجومًا في دولة ثالثة.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، كشف أن الجيش  نفذ غارة على "دولة ثالثة"، خلال جولة القتال الأخيرة في غزة، في وقت سابق من هذا الشهر.


ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن كوخافي قوله: "قبل عشرة أيام، ضرب الجيش الإسرائيلي بدقة كبيرة تيسير الجعبري"، في إشارة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الذي قتل إثر استهداف شقته في غزة.

وأضاف: "وفي الوقت نفسه، نفذ الجيش الإسرائيلي موجة اعتقالات في الضفة الغربية، وفي الوقت نفسه أيضا، هاجم دولة ثالثة".

ولم يذكر كوخافي "الدولة الثالثة" التي قُصفت خلال جولة القتال التي دارت بين 5 و8 أغسطس.


وربطت تقارير إعلامية بين ما قاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وما حدث يوم 7 أغسطس في اليمن، حين قتل 6 مستشارين إيرانيين ولبنانيين في معسكر تديره جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وذكرت التقارير أن العشرات من مقاتلي الحوثي لقوا حتفهم في نفس الحادث.

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق، قبل نحو 10 أيام، عملية "الفجر الصادق"، بهدف استهداف مواقع حركة الجهاد. وردّت الحركة من جانبها بإطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.

وبعد ساعات من إطلاق النار بين الجانبين، تم التوصل إلى اتفاق هدنة، بواسطة مصرية.

#الاحتلال الاسرائيلي #اليمن

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