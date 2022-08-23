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ممثل الاتحاد الأوروبي: يجب إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة فورا لتلقي الرعاية الصحية النفسية

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثل الاتحاد الأوروبي: يجب إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة فورا لتلقي الرعاية الصحية النفسية



القدس المحتلة/سما/

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف أنه يجب إطلاق سراح الأسير أحمد مناصرة (21 عاما) على الفور لتلقي الرعاية الصحية النفسية والاستشارات اللازمة.

وأعرب بورغسدورف، خلال زيارته عائلة الأسير مناصرة، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من وجود مناصرة في العزل الانفرادي منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 على الرغم من حالته النفسية الصعبة.

وقال إن إسرائيل كدولة طرف في الميثاق الدولي لحقوق الطفل عليها احترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان وحماية الأطفال، وهذا يشمل ضمان توفير محاكمات عادلة للأطفال وعقوبات متناسبة تتماشى مع المعايير الدولية للنظام القضائي الخاص بالأطفال.

وكانت محكمة الاحتلال في مدينة بئر السبع مددت في السادس عشر من شهر آب الجاري عزل الأسير مناصرة لستة أشهر أخرى بناء على طلب من إدارة سجون الاحتلال، رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

وولد الأسير مناصرة يوم 22 كانون الثاني/ يناير 2002، في القدس، وهو واحد من بين عائلة تتكون من عشرة أفراد، وله شقيقان وهو أكبر الذكور في عائلته، إضافة إلى خمس شقيقات.

وقبل اعتقاله عام 2015 كان طالبا في مدرسة الجيل الجديد في القدس، في الصف الثامن، وكان يبلغ من العمر في حينه 13 عاما.



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#الاسير احمد مناصرة

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