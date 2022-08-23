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لأول مرة..طائرة إسرائيلية تستخدم المجال الجوي السعودي في رحلة إلى وجهة غير خليجية

الثلاثاء 23 أغسطس 2022 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة..طائرة إسرائيلية تستخدم المجال الجوي السعودي في رحلة إلى وجهة غير خليجية



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أول طائرة إسرائيلية تجارية عبرت المجال الجوي السعودي إلى وجهة خارج دول الخليج لأول مرة ليل الاثنين-الثلاثاء.

وأقلعت الرحلة IZ611 التابعة للخطوط الجوية الإسرائيلية، في تمام الواحدة والربع ليلا بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أن تهبط في جمهورية سيشل بعد ذلك بست ساعات. والعبور قصّر مدة الرحلة نحو 20 دقيقة. 

وفي بيان قبل الرحلة قالت الشركة "هذه الليلة، ستصبح طائرة تابعة لشركة أركياع الأولى التي تطير فوق السعودية، لا إلى دبي بل إلى سيشل. خط سير الرحلة سيمر عبر المجال الجوي للأردن أيضا في منطقة البحر الميت، ثم ستحلق الطائرة على طول شواطئ البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية". 

ومنذ اتفاقيات تطبيع العلاقات التي تعرف باتفاقيات إبراهيم (2020) سمحت السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين. 

لكن هذا التفويض لم يمتد ليشمل الرحلات الإسرائيلية من إلى وجهات أخرى حتى الشهر الماضي، كجزء من اتفاقية متعددة الأطراف لنقل السيطرة على جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن الرياض أكدت أن فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية ليس إشارة إلى تطبيع محتمل للعلاقات بين الطرفين، موضحة أن المسألة تتعلق أكثر بأهداف السعودية الجيوسياسية. 

#السعودية #الرياض

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